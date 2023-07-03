В Башкирии прекращены поиски 31-летнего рыжебородого уфимца

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В Уфе прекратили поиски 31-летнего лысого и рыжебородого уфимца. Ранее супруга Рустема М. распространила в соцсетях сообщения, что ее муж 29 июня сел в машину и уехал в неизвестном направлении, после чего перестал выходить на связь. Молодая женщина сначала пыталась найти мужа самостоятельно, а потом обратилась в полицию.

К счастью, все обошлось благополучно. Как сообщила Кристина М. в беседе с «Комсомолкой», ее муж нашелся живым и невредимым и сам вышел с ней на связь.

– Где был все это время – сказать не могу, сама пока еще ничего не знаю. Как только приедет домой, будем уже разговаривать, - отметила молодая женщина.