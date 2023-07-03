В Башкирии 57-летнего тракториста госпитализировали из-за хлопка газа

Фото: Рустем АХУНОВ

В Гафурийском районе Башкирии в результате несчастного случая пострадал 57-летний работник крестьянского хозяйства. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 30 июня, в поле неподалеку от села Бурлы во время опрыскивания посевов подсолнечника. Тракторист, чтобы устранить течь бочки, залез в емкость с бытовой газовой горелкой. В результате хлопка мужчина получил ожоги тела, его госпитализировали.

По факту случившегося было начато расследование, в ходе которого специалисты рассчитывают установить обстоятельства и причины происшетвия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.