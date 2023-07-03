В Башкирии 4 июля прогнозируются дожди, грозы и ветер до 16 м/с

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 4 июля, в Башкирии ожидаются сильные осадки и ветер. Это следует из прогноза, опубликованных региональным отделением МЧС.

Жителям республики следует ожидать переменной облачности. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Будет западный ветер скоростью пять-десять метров в секунду, при грозе порывы – до 16 метров в секунду.

Столбики термометров грядущей ночью опустятся +12, +17°, днем потеплеет до +26, +31°.

На автодорогах ночью и утром местами образуется туман, из-за которого видимость будет составлять 500-1000 метров.

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