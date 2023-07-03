Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии 14-летнему мальчику собака откусила 3/4 носа и повредила верхнюю губу. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Специалисты Республиканской детской клинической больницы провели реконструктивно-пластическую операцию по восстановлению верхней губы и носа, в результате которой врачам полностью удалось восстановить анатомию лица мальчика.

Сейчас состояние подростка оценивается как удовлетворительное, его лечение продолжается. После выписки его направят в Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, где ему будет проведена еще одна пластическая операция.

По словам главы премиального Минздрава, с начала лета только в травмпункт РДКБ обратились более 1 600 человек, многие из которых пострадали от нападаения собак.

– Дети, особенно маленькие, часто воспринимают домашних животных как игрушки. Поэтому любят их обнимать, трогать, гладить и дергать за хвост. Поговорите с ребенком о том, как нужно обращаться с собаками. Берегите детей! – призвал родителей Айрат Рахматуллин.

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