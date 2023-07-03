В Башкирии за 4 млрд рублей в 2023 году отремонтируют 182 км «фонящих» дорог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии отремонтируют 182 километра «фонящих» дорог. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов.

– За счет сформированного дополнительного резерва в объеме четырех миллиардов рублей в 2023 году планируется отремонтировать 52 объекта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения обшей протяженностью 182 километра. В том числе 140 километров регионального и 42 километра местного значения, – сообщил руководитель регионального Минтранса.

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