Банк Уралсиб подвел итоги онлайн-трансляции с места гнездования сапсанов

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб подвел итоги очередного сезона онлайн-трансляции с места гнездования семьи соколов-сапсанов на крыше высотного здания банка в Уфе. За два месяца зрители в прямом эфире наблюдали за появлением и выкармливанием птенцов, за тем, как орнитологи окольцевали соколят и дали им имена, а также за их первыми полетами.

В этом сезоне у пары сапсанов три птенца: две самочки Уфимка и Кызыкай и самец Аметист. Имена были выбраны по итогам открытого народного голосования в чатах банка в соцсетях, в котором активно участвовали зрители онлайн-трансляции. Сейчас молодые соколы уже «встали на крыло», они активно охотятся в черте города и реже появляются на своем выступе крыши. Семейство может жить в городе до поздней осени, а затем покинет республику на период зимовки. Молодые сапсаны в первые 2-3 года жизни не образуют пар.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Трансляция шла в прямом эфире в группе банка в социальной сети ВКонтакте с 3 мая по 30 июня. Среднее количество просмотров в сутки составляло около 400 зрителей, общее количество просмотров перешагнуло за отметку в 62 000.

По статистике сервиса ВК наиболее активными зрителями трансляции стали пользователи в возрасте от 30 до 45 лет. По географии охвата в этот раз трансляция собрала в основном российских любителей природы, но среди зрителей были и натуралисты с территории Таджикистана, Беларуси, а также Великобритании и Нидерландов. Наиболее активными стали зрители из Уфы и Москвы.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Достаточно активным и доброжелательным было и общение в чате трансляции. Многие делились временными метками о наиболее интересных событиях в трансляции. Через 2 недели после кольцевания в период активных тренировочных полетов оператор трансляции регулярно менял ракурс камеры, чтобы зрители могли увидеть все, что происходит на крыше банка. Эти кадры также переданы орнитологам для очередного документального фильма. Регулярность проекта помогает сбору данных о жизни птиц: об их рационе, повадках, особенностях отношений, периодах взросления.

О том, что и как происходит на крыше банка, и почему птицы возвращаются туда ежегодно – рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых.

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