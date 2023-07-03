Хабиров подписал закон о компенсации многодетным семьям Башкирии 50% платы за учебу

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о компенсации многодетным семьям Башкирии платы за учебу. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

Закон вступает в силу 8 июня. Согласно ему, многодетным семьям будет возвращаться 50% стоимости очного обучения детей в техникумах и колледжах республики. В год за обучение одного ребенка, который получает среднее профессиональное образование, можно будет вернуть до 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что компенсации полагаются не только семьям с тремя несовершеннолетними детьми, но и семьям, где есть дети в возрасте до 23 лет. Исключение – дети, которые состоят в браке, а также находящиеся на полном гособеспечении.

Компенсировать плату за учебу власти будут из казны республики. Согалснопредварительным расчетам, на это потребуется порядка 74 миллионов рублей в год.

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