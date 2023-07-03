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НовостиПроисшествия3 июля 2023 8:09

Самолет авиарейса Омск- Уфа прервал взлет из-за утечки масла

Воздушному судну пришлось вернуться на стоянку
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром, 3 июля, самолет авиарейса Омск- Уфа прервал взлет из-за неполадки. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Сообщается, что на предварительном старте экипаж воздушного судна доложил об утечке масла. Впоследствии самолету пришлось вернуться на стоянку.

Напомним, недавно самолет рейса Уфа – Новый Уренгой прервал взлет из-за сбоя техники. Команда воздушного судна доложила о сбое в работе компьютера.

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