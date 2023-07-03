Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе до 6 августа ограничат движение на улице Подполковника Недошивина. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфимские инженерные сети».

Ограничительные меры будут введены в связи со строительством резервного ввода на центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы. Будет закрыто полностью движение транспорта на участке улицы Подполковника Недошивина от административного здания на Подполковника Недошивина, 6 до перекрестка улиц Подполковника Недошивина и Авроры.

«Уфимские инженерные сети» просит граждан с пониманием отнестись к вводимым ограничениям. Также предприятие принесло извинения за возможные неудобства и советует заранее планировать маршрут своего движения.

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