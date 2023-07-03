Радий Хабиров рассказал, когда Уфимский хоспис примет первых пациентов

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Радий Хабиров во время оперативного совещания рассказал об открытии Уфимского хосписа и рассказал, когда он начнет принимать первых пациентов. По словам главы республики, 3 июля в хосписе проводится День открытых дверей, а уже 5 июля сюда начнут заселяться и паллиативные пациенты.

- Долго мы к этому шли, долго мы его строили. Получился объект очень красивый, полезный, нужный. И сегодня я вновь хочу поблагодарить всех, кто участвовал в его создании, финансировании. Как сказала Анна Федермессер, хоспис – это не про смерть, а про жизнь. Именно из этого мы и будем исходить, что каждый день жизни человека должен проходить в заботе и хороших условиях, - подчеркнул Хабиров.

Напомним, что стационар хосписа рассчитан на 60 коек, 20 из которых предназначены для детей. Для родителей и родственников предусмотрели отдельные гостевые комнаты. Также в хосписе есть оборудованные процедурные и врачебные кабинеты, детские комнаты, комфортабельные зоны отдыха, а также прогулочная зона.