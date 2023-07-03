В Башкирии в озере Муштинское утонул 52-летний мужчина

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера поздно вечером, 2 июля, в Краснокамском районе Башкирии утонул 52-летний мужчина. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Трагедия случилась недалеко от села Старая Мушта на озере Муштинское. Мужчина утонул во время купания. Очевидцы, которые извлекли его из воды, утверждают, что он был пьян. Сообщается, что место для купания оборудовано не было, и на территории установлены предупреждающие знаки.

Напомним, вчера в водоемах Башкирии утонули еще двое мужчин. Происшествия случились в Зилаирском и Абзелиловском районах республики.

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