В Башкирии под окнами пятиэтажки обнаружили труп мужчины

Фото: Рустем АХУНОВ

1 июля в башкирском городе Ишимбай под окнами пятиэтажного дома обнаружили труп мужчины. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Трагедия произошла на улице Мира. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в Ермекеевском районе Башкирии был найден труп с огнестрельным ранением. Мужчина жил в селе Ермекеево вместе со своими пожилыми родителями, он помогал им в хозяйстве. Покойный трудился младшим судебным приставом.

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