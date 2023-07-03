В Башкирии провели операцию с помощью робототехники

Фото: Минздрав России

В Клинике Башкирского государственного медицинского университета была проведена уникальная операция с применением роботической системы Da Vinci Xi. Об этом рассказала пресс-служба федерального Министерства здравоохранения.

Ранее трансоральную гемитиреоидэктомию специалисты выполняли либо делая открытый разрез на шее, либо лапароскопически (с помощью небольших надрезов). Вторая методика была улучшена с применением робототехники.

– Это позволяет обеспечить максимальную визуализацию операционного поля, малую травматичность, быстрое восстановление пациента, – заявляет Минздрав.

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