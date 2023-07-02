Средний размер пенсий в Башкирии вырос до 19 039 рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии размер средней пенсии к июню 2023 года составил 19 038,7рублей. Это следует из данных опубликованных аналитиками Федеральной службы государственной статистики республики.

Согласно информации аналитиков, к началу первого месяца лета число пенсионеров в республике составило 1 139 315 человек. Их численность сократилась по сравнению с маем (1 140 873), апрелем (1 142 463), мартом (1 146 057), февралем (1 147 012) и январем (1 150 107).

Количество работающих пенсионеров в регионе к июню составило 172 043 человек. В мае их было 175 176, в апреле – 173 194, в марте – 173 251, в феврале – 170 702, в январе – 171 405.

Исходя из данных статистики, можно сделать вывод, что средний размер назначенных пенсий к июню текущего года вырос, так как данный показатель в мае составлял 19 015,9 рублей, а в апреле – 18 973,3 рублей.

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