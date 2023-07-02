В водоемах Башкирии за день утонули 2 человека

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 2 июля, в водоемах Башкирии утонули два человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

В Зилаирском районе в пруду деревни Дмитриевка утонул 58-летний мужчина. Из воды погибшего извлекли спасатели Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Место, как сообщают специалисты, для купания оборудовано не было. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, причина случившегося устанавливается.

В Абзелиловском районе из реки Большой Кизил недалеко от села Целинное очевидцы вытащили труп 69-летнего мужчины. По данному факту так же проводятся оперативно-следственные мероприятия, специалисты выясняют причину трагедии.

– Призываем купаться только на официальных пляжах, где есть средства спасения, дежурят спасатели, очищенно дно, имеется безопасная зона купания, огороженная буйками! Не оставляйте без присмотра детей! Собираетесь купаться – откажитесь от алкоголя! – призывает МЧС.

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