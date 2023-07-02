В Башкирии медведи чуть не загрызли грибника и пастуха

В Башкирии зафиксировали два случая нападения медведей на людей. Об этом рассказала пресс-служба Министерства природопользования и экологии республики.

Первый инцидент произошел днем 28 июня в 400 метрах от хутора Торгаска в Ишимбайском районе. Медведь набросился на грибника, нанес раны на спине и голове, после чего скрылся. Мужчине смог сам вернуться домой на хутор, вызвать скорую, родственников и доехать до ближайшей деревни Скворчиха, где ему оказали медицинскую помощь.

– Специалисты придерживаются мнения, что, если бы медведь стал «инициатором» конфликта, человек не смог бы уйти живым. Скорее всего, грибник и хищник неожиданно и независимо друг для друга оказались в одном месте, – объясняют произошедшее специалисты.

В настоящее время проводится на напавшего на грибника ведется охота.

Второй инцидент случился в Белорецком районе около деревни Ахмерово. Пастух верхом на лошади искал других лошадей, как в вдруг на него напал медведь. Мужчине увернуться от хищника и ускакать в сторону деревни. Зверь непродолжительное время преследовал всадника, но вскоре убежал в лес. – Медведь, угрожавший жителям деревни Ахмерово, был добыт в рамках охоты в целях регулирования численности медведей. Им оказался самец в возрасте около четырех-пяти лет весом около 120 килограмм, – рассказали в Минэкологии.

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