В Башкирии в массовом ДТП с фурой погиб 64-летний водитель

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 2 июля, в Иглинском районе Башкирии в массовом ДТП с фурой погиб мужчина и пострадал ребенок. О происшествии сообщили пресс-службы МЧС и ГИБДД республики.

Авария случилась на 1501 километре М5 «Урал». Грузовик Mercedes протаранил три иномарки: Skoda Octavia, Kia Sorento и FAW X40. В результате происшествия скончался 64-летний водитель «Шкоды». 13-летний пассажир из «Киа» получил травмы, его госпитализировали в уфимскую детскую клиническую больницу №17.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и скорой помощи.

– Розлива топлива нет. Организовано реверсное движение. Сотрудники МЧС России помогли достать из автомобиля пострадавших, – сообщает чрезвычайное ведомство.

Специалисты предполагают, что водитель фуры не успел вовремя среагировать на замедление движения в полосе и влетел в следующие впереди легковушки.

Причины и обстоятельства случившейся трагедии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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