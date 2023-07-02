В Уфе простились с погибшим в СВО летчиком Сергеем Тараном

Фото: vk.com/leninskyufa

Вчера, 1 июля, на Михайловском кладбище в Уфе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции капитаном Сергеем Тараном. Об этом рассказала пресс-служба Ленинского района столицы Башкирии.

Сергей Николаевич родился 7 ноября 1988 года в городе Сызрань. С 1997 по 2006 годы он учился в уфимской школе №128, после которой в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. В 2011 году окончил Филиал военного учебного научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», где получил специальность «инженер» и квалификацию «эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения».

После учебы Сергей Таран поступил на службу в воинскую часть на должность летчика-штурмана вертолета. С 2021 года являлся старшим летчиком вертолетного полка армии ВВС и ПВО Западного военного округа. В 2022 и 2023 году был дважды награжден Орденами Мужества.

Сергея Николаевича не стало 13 мая. Он был награжден третьим Орденом Мужества посмертно.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.