В Башкирии за сутки задержали 70 пьяных водителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за прошедшие сутки задержали 70 пьяных водителей. Об этом в своем Telegram-канал рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянова.

Как отметил в своей публикации руководитель ведомства, 12 задержанных садились за руль, будучи нетрезвыми, и раньше.

– Даже если вам все равно на себя, то подумайте о тех людях, которым вы можете нанести увечья, вплоть до несовместимых с жизнью, – заявил глава ГИБДД республики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.