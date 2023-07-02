В Башкирии из-за пожара госпитализировали 81-летнюю женщину

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня утром, 2 июля, в Туймазинском районе Башкирии в пожаре пострадал женщина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось в деревне Татар-Улканово в жилом бревенчатом доме по улице Карла Маркса. На место инцидента были направлены сотрудники МЧС и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Специалистам удалось потушить пожар в течение 30 минут.

В результате произошедшего пострадала 81-летняя женщина. Ее с диагнозом «отравление продуктами горения госпитализировали» в Туймазинскую центральную районную больницу. Как сообщает МЧС, пенсионерке по программе «Дети войны» в доме был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, благодаря которому ей и удалось спастись.

– Причины пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России, – сообщило ведомство.

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