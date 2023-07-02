В Башкирии недалеко от населенного пункта случился пожар в Инзерском лесничестве

Фото: Федор СКВОРЦОВ

Сегодня утром, 2 июля, в Белорецком районе Башкирии случился пожар в Инзерском лесничестве. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в шести километрах от деревни Реветь и Айгира. На место происшествия были направлены 10 человек и три единицы техники. При обнаружении площадь пожара составляла 1,4 гектара.

– Угрозы населенным пунктам нет, – заверили в МЧС.

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