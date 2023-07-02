Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июля 2023 10:58

В Башкирии недалеко от населенного пункта случился пожар в Инзерском лесничестве

Площадь составила примерно 1,4 гектара
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Федор СКВОРЦОВ

Сегодня утром, 2 июля, в Белорецком районе Башкирии случился пожар в Инзерском лесничестве. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в шести километрах от деревни Реветь и Айгира. На место происшествия были направлены 10 человек и три единицы техники. При обнаружении площадь пожара составляла 1,4 гектара.

– Угрозы населенным пунктам нет, – заверили в МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.