В Башкирии 3 июля ожидаются дожди, грозы и ветер до 16 м/с

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 3 июля, в Башкирии ожидаются осадки и сильный ветер. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителям республики в начале первой рабочей недели июля следует ожидать облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, днем местами будут порывы до 16 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +10,+15 градусов, днем потеплеет до +23,+28 градусов.

На некоторых участках автодорог из-за осадков ухудшится видимость. Ночью и утром образуется дымка, из-за которой видимость составит два-четыре километра.

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