В Башкирии появится НИИ по изучению лошадей башкирской породы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Его учредителями стану Минсельхоз, Минобранауки и Минкульт республики

В Башкирии появится Научно-исследовательский институт по изучению лошадей породы «Башкорт аты» (Башкирская лошадь). Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Создать организации предложило правительство региона. Согласно указу, ее учредителями станут Министерство сельского хозяйства, Министерство образования и науки, Министерство культуры республики.

Институт поручит разработать и представить на утверждение устав организации и обеспечить его регистрацию.

Контроль за исполнением указа главы Башкирии был возложен на министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова.

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