В Башкирии Lada Granta задавила насмерть 2,5-головалого ребенка

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 1 июля, в Дуванском районе Башкирии в ДТП погиб маленький ребенок. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 200 километре дороги Бирск-Тастуба-Сатка в деревне Каракулево. 59-летний житель Челябинской области за рулем Lada Granta сбил 2,5-годовалого мальчика. Ребенок получил тяжелейшие травмы, , к сожалению, он скончался ее при транспортировке в медицинское учреждение.

Водитель «Лады» утверждает, что малыш внезапно выбежал на дорогу. Медосвидетельствование шофера показало, что в момент ДТП он был трезв.

Прокуратура Башкирии заявила, что взяла под контроль установление причин и обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения. Следственный комитет ходатайствует о передаче материалов по факту произошедшего ДТП из органов МВД в следственный отдел для дальнейшего расследования.