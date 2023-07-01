Спасатели вытащили из воды троих уфимцев

Фото: управление гражданской защиты Уфы

В Уфе 30 июня спасли троих местных жителей, которые заплыли на глубину и начали тонуть. По информации Управления гражданской защиты, ЧП произошло на пляжах «Сипайловское сочи» и «Берег солнца». Спасатели отметили, что помощь понадобилась 18-летней девушке, 34-летнему мужчине и 28-летнему парню.

На пляже «Сипайловское сочи» 18-летняя девушка и 34-летний мужчина заплыли на глубину, когда их снесло на судовой ход. Во время заплыва девушка запуталась в траве и начала тонуть. Спасти ее удалось проплывающим мимо спасателям.

На «Береге солнца» молодой человек также не рассчитал свои силы и заплыл на середину Уфимки. Парня также вытащили спасатели, вытащив его на берег.