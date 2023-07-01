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НовостиОбщество1 июля 2023 6:04

В Уфе высадят 3,3 тысячи кустов гортензии

Об этом сообщил Ратмир Мавлиев
Источник:kp.ru
Фото: Ратмир Мавлиев

Фото: Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил 1 июля на своей странице в социальных сетях, что в столице Башкирии начали цвести гортензии. По его словам, в 2023 году власти города намерены высадить еще 3,3 тысячи таких кустов. – Цветут гортензии, которые мы высадили в прошлом году. В этом году во всех районах нашего города высаживаем 3300 таких кустов, – написал он.

Мэр отметил, что помимо гортензии закупили также более тысячи роз. По словам Мавлиева, в городе постепенно начнут высаживать многолетние растения.