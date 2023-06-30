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НовостиОбщество30 июня 2023 13:56

Два человека пострадали в аварии в Уфимском районе

На месте работали экстренные службы
Источник:kp.ru
Фото: Госкомитет по ЧС

Фото: Госкомитет по ЧС

Сегодня, 30 июня, в Уфимском районе произошла серьезная авария. По предоставленным данным, на выезде из села Булгаково столкнулись два автомобиля. Информацию передали в Госкомитете по ЧС.

В настоящий момент известно, что столкнулись легковые машины Volkswagen Passat и Lada Granta. В результате произошедшего пострадали два человека, водителя отечественного авто госпитализировали в больницу скорой помощи.

В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы и правоохранители. Обстоятельства случившегося выясняются.