Два человека пострадали в аварии в Уфимском районе

Фото: Госкомитет по ЧС

Сегодня, 30 июня, в Уфимском районе произошла серьезная авария. По предоставленным данным, на выезде из села Булгаково столкнулись два автомобиля. Информацию передали в Госкомитете по ЧС.

В настоящий момент известно, что столкнулись легковые машины Volkswagen Passat и Lada Granta. В результате произошедшего пострадали два человека, водителя отечественного авто госпитализировали в больницу скорой помощи.

В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы и правоохранители. Обстоятельства случившегося выясняются.