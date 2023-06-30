Жители Уфы сэкономили 368 млн рублей благодаря карте «Алга»

Фото: Рустем АХУНОВ

Жители Уфы сэкономили 368 миллионов рублей благодаря транспортной карте «Алга» и акции «Счастливый час». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Благодаря акции «Счастливый час», оплатив проезд в общественном транспорте «Алгой», в течение часа можно пересесть с одного маршрута на другой и не платить вновь. Функция распространяется на маршруты «Башавтотранса», трамваи, троллейбусы в Уфе и электричку «Дема-Шакша». Всего ей в столице Башкирии воспользовалось уже 15,4 миллионов пассажиров.

– Мы стараемся, чтобы поездки на общественном транспорте были максимально комфортными во всех смыслах, в том числе и в части оплаты, – заявил Хабиров.

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