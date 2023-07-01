В Башкирии осудят 11 членов наркогруппировки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед Верховным Судом Башкирии предстанут 11 членов наркогруппировки. Об этом рассказала пресс-служба республиканской прокуратуры.

Согласно версии следствия, в 2019 году на территории России было создано преступное сообщество для незаконного оборота наркотиков через сеть интернет–магазинов. В состав организации вошли 12 жителей Башкирии в возрасте от 20 до 40 лет, которые образовали четыре подразделения.

Обвиняемые выполняли роли руководителей подразделений, «закладчиков», «химиков» и «фасовщиков». Они производили запрещенные вещества на территории садового товарищества в Иглинском районе, чтобы потом распространять их с помощью тайников-закладок и хранить в целях дальнейшего сбыта.

В результате задержания в период с марта по май прошлого года из нарколаборатории и в Уфе у злоумышленников изъяли семь видов наркотиков и психотропного вещества общим весом более 12 килограмм.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере», «Покушение на сбыт наркотических средств», «Руководство преступным сообществом и участие в нем». Обвиняемые признали свою вину лишь частично.

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