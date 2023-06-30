В Башкирии грузовики разбили участок дороги Бирск-Новодесяткино-Чирша-Тартыш

Фото: аккаунт в соцсетях главы администрации Бирского района Башкирии Антона Талалова

В Бирском районе Башкирии грузовики разбили участок дороги Бирск-Новодесяткино-Чирша-Тартыш. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Антон Талалов.

Дорожное полотно пострадало из-за перевозки инертных материалов тяжеловесным транспортом. Произошедшее власти района собираются обсудить вместе с балансодержателем дороги и организаций, осуществляющая перевозку грузов, на грядущем оперативном совещании в грядущий вторник – 4 июля. Там же будут приняты меры по восстановлению дороги.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.