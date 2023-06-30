В Уфе осудили пьяницу, оправдавшего отсутствие на работе выдуманной историей похищения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Орджоникидзевском районном суде Уфы вынесли приговор мужчине за выдуманную историю похищения. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

В прошлом месяце подсудимый ушел в алкогольный загул на три дня. Все это время он был у своих приятелей и, чтобы оправдать свое отсутствие на работе, выдумал историю о похищении. Для пущей убедительности он написал заявление в полицию и в качестве доказательств предоставил правоохранителям шнурки и полимерный пакет, которые якобы использовали «похитители».

В результате проверки блюстителям закона удалось вывести уфимца на чистую воду. Уголовное дело о похищении возбуждать, разумеется, не стали, зато возбудили другое – по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения».

В суде мужчина признал вину. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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