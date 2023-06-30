Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии на выходных 1 и 2 июля ожидаются грозы и град. Это следует из прогноза специалистов Башгидрометцентра.

Завтра, 1 июля, ночью существенных осадков не предвидится, но уже днем по республике пройдут кратковременные дожди, грозы и даже град. Ветер будет южный умеренный, в некоторых районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +13,+18°, днем потеплеет +26,+31°.

В воскресенье, 2 июля, по Башкирии вновь пройдут кратковременные дожди, местами грозы, днем град. Ветер, как и в субботу, будет южный умеренный, местами – порывы до сильного. Столбики термометров ночью опустятся +10,+15°, днем приборы покажу температуру в +20,+25°.

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