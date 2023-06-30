Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром, 30 июня, самолет рейса Уфа – Новый Уренгой прервал взлет из-за сбоя техники. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Команда воздушного судна доложила о сбое в работе компьютера. В результате самолету пришлось вернуться с исполнительного старта на взлетно-посадочной полосе.

Напомним, недавно самолет рейса Санкт-Петербург – Уфа прервал взлет из-за технической неисправности. Воздушное судно вернулось обратно на стоянку с предварительного старта на воздушно-посадочной полосе из-за отказавшего радара.

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