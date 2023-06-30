«Комсомольская правда – Уфа» ищет журналиста на новостную ленту

В редакции уфимской «Комсомолки» появилась вакансия. Мы ищем энергичного человека (можно и начинающего), способного быстро разобраться в новостной повестке, понимающего, что интересно читателям, а что нет. Журналистское или филологическое образование только приветствуется, но не является обязательным требованием. Опыт написания новостей и стаж работы в СМИ желателен.

Обязанности – находить инфоповоды, отписывать новости простым языком и публиковать на сайте. График работы сменный, пять дней в неделю по 7 часов. Полная удаленка.

Все заинтересованные могут прислать свое резюме на электронную почту ufa@phkp.ru с пометкой «Хочу в КП». Туда же можно задавать вопросы, чтобы узнать все подробности по графику работы, заработной плате и прочих требованиях.

Также готовы взять за стажировку выпускников вузов, дать шанс проявить себя и запустить свою журналистскую карьеру.