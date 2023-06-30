В Уфе и Казани задержали грабителей, похитивших 5 млн рублей с помощью игрушечного пистолета

Фото: МВД России

В Уфе и Казани задержали грабителей, ограбивших магазин электроники в столице Башкирии. Об этом рассказало издание «МВД Медиа».

Установлено, что двое мужчин в масках вошли в магазин на улице Маршала Жукова, брызнули из перцового баллончика в работников и, угрожая пистолет (который оказался впоследствии игрушечным), отобрали у них ключи от сейфа. Грабители похитили около пяти миллионов рублей и семь мобильных. Злоумышленники скрылись на автомобиле, который ждал их на выходе.

Четырех подозреваемых задержали в Уфе и Казани. Двое из них – исполнители, третий – водитель, а четвертый бывший сотрудник магазина, который, согласно предварительным данным, поведал сообщникам, где хранятся деньги. Похищенное банда разделила между собой и большую часть даже успели потратить.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время трое обвиняемых находятся под стражей, а четвертый – под подпиской о невыезде.

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