Путин подписал закон парламента Башкирии о нелегальных перевозчиках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин подписал разработанный парламентом Башкирии закон о нелегальных перевозчиках. Об этом рассказала пресс-служба Курултая республики.

Как поведал председатель регионального Государственного Собрания Константин Толкачев, теперь, согласно новому закону, у нелегалов будут изымать транспорт за перевозку пассажиров без карты маршрута, а расходы перемещение и хранение задержанного автомобиля будут оплачивать сами нарушители.

Кроме того, в ходе работы над документом был внесен и ряд дополнительных поправок. Обновленный закон предусматривает штрафы за нарушение режима военного положения для граждан на сумму до 1000 рублей, для должностных лиц – до 2000 рублей.

– Также предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 30 суток. Если нарушение произошло с использованием транспортных средств, то предусматривается их конфискация, – сообщил Константин Толкачев.

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