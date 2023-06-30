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НовостиОбщество30 июня 2023 7:47

Путин подписал закон парламента Башкирии о нелегальных перевозчиках

По мнению депутатов, новый механизм справедлив и более эффективен с точки зрения наведения порядка на рынке пассажироперевозок
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин подписал разработанный парламентом Башкирии закон о нелегальных перевозчиках. Об этом рассказала пресс-служба Курултая республики.

Как поведал председатель регионального Государственного Собрания Константин Толкачев, теперь, согласно новому закону, у нелегалов будут изымать транспорт за перевозку пассажиров без карты маршрута, а расходы перемещение и хранение задержанного автомобиля будут оплачивать сами нарушители.

Кроме того, в ходе работы над документом был внесен и ряд дополнительных поправок. Обновленный закон предусматривает штрафы за нарушение режима военного положения для граждан на сумму до 1000 рублей, для должностных лиц – до 2000 рублей.

– Также предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 30 суток. Если нарушение произошло с использованием транспортных средств, то предусматривается их конфискация, – сообщил Константин Толкачев.

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