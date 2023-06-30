В Башкирии многодетная мать случайно зарезала сожителя, когда тот хотел в шутку ее напугать

Фото: Архив "КП"

В Уфимском районе Башкирии многодетная мать случайно зарезала своего сожителя. Об этом рассказал Telegram-канал Mash Batash.

Мама семерых детей была счастлива в отношениях со своим возлюбленным, они собирались пожениться. Однако незадолго до свадьбы случилась беда. Будущие супруги хлопотали на кухне. В какой-то момент жених начал дурачиться: обнимал невесту и мешал ей готовить. В ответ на это женщина решила занять мужчину делом, дала ему нож и попросила нарезать лук. После этого он резко подошел и ухватил за плечи, чтобы просто в шутку напугать. От неожиданность та развернулась и проткнула ему ножом в грудь.

Нанесенная рана оказалась серьезной, медики не смогли спасти мужчину, он скончался в машине скорой помощи. Женщину осудили на восемь лет колонии.

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