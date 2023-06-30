В реках Башкирии за сутки утонули двое мужчин

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 29 июня, под городом Стерлитамак и в Зилаирском районе Башкирии на воде погибли два человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Первая трагедия случилась в поселке Шахтау. В реке Селеук в полутора метрах от берега был обнаружен 68-летний мужчина без признаков жизни. Его тело из водоема извлекли спасатели.

Второе ЧП произошло в селе Зилаир в одноименной реке. Специалисты извлекли из водоема труп 34-летнего мужчины.

По фактам происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия.

– Выбирайте для купания оборудованные места, где дежурят спасатели, где чистая вода и безопасное дно! Не оставляйте без присмотра детей! Собираетесь купаться - откажитесь от алкоголя! – призывает МЧС.

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