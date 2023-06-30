В Уфе 17-летнюю девушку-пешехода госпитализировали после ДТП с Kia Sportage

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера днем, 29 июня, в ДТП пострадала несовершеннолетняя девушка. Подробности случившегося рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома №43 по улице 50 лет СССР. 61-летний мужчина за рулем Kia Sportage наехал 17-летнюю девушку-пешехода на пешеходном переходе без светофора. В результате произошедшего пострадавшая получила различные травмы, ее госпитализировали.

По факту происшествия было начато административное расследование.

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