Полицейский из Башкирии отговорил прохожего отправлять деньги жуликам

В Башкирии полицейский предотвратил дистанционное мошенничество.

Необычная история произошла в Нефтекамске 28 июня. Там сотрудник ППС заметил у банкомата гражданина, который с кем-то напряженно разговаривал по телефону. Прислушавшись к беседе, страж порядка понял, что прохожего пытаются обмануть телефонные мошенники. Полицейский начал долгую беседу, в ходе которой мужчина у банкомата признался, что пытается перевести деньги незнакомцу.

Житель соседнего города Агидель объяснил, что телефонный собеседник обвинил его в спонсировании запрещенной организации и потребовал деньги за «решение вопроса». Несчастный мужчина собрал все накопления и повез наличные в Нефтекамск. К счастью, ему повстречался неравнодушный полицейский. Благодаря сотруднику МВД деньги удалось сохранить.

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