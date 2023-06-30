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НовостиОбщество30 июня 2023 3:58

В 2022 году в Башкирии выявили 1090 больных раком легких

Статистику привели в Минздраве республики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

За 2022 год медики Башкирии выявили 1090 больных раком легких.

По данным Минздрава республики, за последние 10 лет ранней диагностики онкологических заболеваний вырос на 20%. В ведомстве это связывают с расширением диагностических возможностей – диспансеризаций и медосмотров. В течение 2022 года врачи выявили 1090 случаев рака легких среди жителей Башкирии.

В Минздраве добавили, что главным фактором риска рака легких, по-прежнему, остается курение. На втором месте по опасности – профессиональная деятельность. Также среди факторов риска указывается семейная предрасположенность.

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