Мэр Уфы показал первый отремонтированный в этом году «башкирский дворик»

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Мэр Уфы Мавлиев показал, как выглядит первый отремонтированный в этом году по проекту «Башкирские дворики» участок у МКД.

Приятной новостью мэр поделился в соцсетях. Он опубликовал снимки с открытия площадки в микрорайоне Дема рядом с домами по улицам Левитана, 8 и Ухтомского, 11. Строители установили во дворе две детские и одну спортивную площадку, новое наружное освещение и оборудовали дополнительные парковочные площадки.

Также мэр отметил, что дворе уже начали озеленять территорию, а работы по этому вопросу коммунальщики усилят этой осенью.

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