МегаФон улучшил покрытие на Павловском водохранилище

Быстрый интернет от оператора стал доступен еще большему числу любителей пляжного отдыха и рыбалки. В первую очередь новые скорости загрузки оценят гости популярных баз отдыха, расположенных севернее поселка Павловка Нуримановского района.

Окруженное хвойными лесами Павловское водохранилище — популярное направление и у самих башкортостанцев, и у туристов. Как показывают замеры инженеров МегаФона, после проведенных работ средняя скорость передачи данных здесь составляет 13,5 Мбит/с, а пиковая — достигает 85 Мбит/с. Отдыхающие в любое время могут созвониться с близкими по видеосвязи, посмотреть онлайн серию любимого сериала и загрузить reels в высоком разрешении в соцсети.

Так как на берегу водоема расположены гостевые дома и здания туристических баз, специалисты оператора применили на новом телеком-оборудовании технологию LTE-1800 МГц. Сигнал в этом диапазоне имеет широкую зону покрытия и более устойчив при звонках и использовании интернета в помещении.

«4G от МегаФона доступно жителям и гостям республики во всех ключевых туристических локациях. Среди них — известные по всей стране санатории и горнолыжные курорты. Также выделю озера Аслыкуль, Кандрыкуль, Нугуш, Банное и Павловское водохранилище, где можно в полной мере насладиться природным отдыхом и при этом оставаться на связи», — говорит директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

По данным министерства предпринимательства и туризма республики, по объему турпотока регион занимает 3-е место в Поволжье и 12-е в России. Big data МегаФона показывает, что только за июнь этого года Башкирию посетили гости из 80 регионов страны. Наиболее охотно сюда выбираются москвичи, челябинцы и татарстанцы, а также жители ХМАО и ЯНАО.