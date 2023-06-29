В Уфе на «Аллее Дружбы» высадили 70 деревьев-крупномеров и 600 кустарников и гортензий

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

В Демском районе Уфы на «Аллее Дружбы» высадили 70 деревьев-крупномеров декоративных пород, а также более 600 кустарников и гортензий. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

На бывшей парковке не только провели озеленение, но и заменили асфальт, установили малые архитектурные формы, а также оборудовали капельный автоматический полив.

– Рядом с аллеями «Сказок» и «Дружбы», напротив Демского парка, осенью в рамках #ЗеленойБашкирии появится еще одна точка притяжения, – заявил в своей публикации сити-менеджер.

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