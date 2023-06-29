В Башкирии до конца лета арестовали главу Межгорья

Фото: Прокуратура Башкирии

В Башкирии мэра Межгорья заключили под стражу до конца лета. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

Главу администрации города подозревают в присвоении вверенных денежных средств в особо крупном размере и с использованием служебного положения. Согласно версии следствия, в 2021 году чиновник, будучи исполняющим обязанности мэра, поручил выпустить несколько распоряжений о выплате ему самому премий и иных денежных поощрений в размере более 1,3 миллиона рублей, причинив бюджету Межгорья значительный материальный ущерб.

– Белорецкий межрайонный суд избрал в отношении временно исполняющим обязанности главы администрации Межгорья меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 августа 2023 года, – сообщила региональная прокуратура.

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