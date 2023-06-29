Глава Калининского района Уфы Михаил Замурагин покинул должность

Фото: аккаунт в соцсетях Михаила Замурагина

Глава администрации Калининского района Уфы Михаил Замурагин покинул должность. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Башкирии сообщил «ГорОбзор.ру».

Сообщается, чиновник покинул пост по собственному желанию и 24 июня был его последний рабочий день. Исполняющим обязанности главы Калининского района был назначен Дмитрий Миронов – первый заместитель главы администрации района.

Михаилу Замурагину 56 лет. Он родился в селе Андреевка Илишевского района Башкирии. Окончил Уфимский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе, а также прошел профессиональную переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при главе республики.

В «ОДК-УМПО он работал инженером-конструктором, контрольным мастером, ведущим инженером по качеству, а также директором сервисного центра. Затем Замурагина назначили замом начальника отдела отгрузки готовой продукции. В 2017 году он занял должность начальника транспортного цеха.

Михаил Замурагин был назначен на пост главы администрации Калининского района Уфы в мае прошлого года.

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