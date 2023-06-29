Матвиенко рассказала в Уфе о деятельности биолабораторий Пентагона на постсоветском пространстве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе во время X Форума регионов России и Беларуси председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко рассказала о деятельности американских биолабораторий на постсоветском пространстве.

– Федеральное собрание Российской Федерации год назад приняло решение провести парламентское расследование. Была создана специальная парламентская комиссия, которая год работала над изучением деятельности американских биолабораторий, которые заполонили, пользуясь смутным временем, все постсоветское пространство. Практически в большинстве стран были такие биолаборатории. Выводы ужасающие. Мы направили доклад нашей комиссии и в Конгресс США, и во все парламенты мира, чтобы они все-таки задумались и встревожились. Это очень большая угроза и большая опасность. Уже даже не отказываются, что финансирует Пентагон. Ну Пентагон же не будет там гражданское лекарство разрабатывать. Понятно, для чего [разрабатывают]. В составе комиссии нашей были известные ученые, специалисты в этой сфере, эксперты, подключены все министерства, – заявила спикер Совфеда РФ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.