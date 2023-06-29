Молодые ученые из Уфы представили главе Минобрнауки РФ разработки в области генетики

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодые ученые из Уфы представили главе Министерства науки и высшего образования России разработки Валерию Фалькову в области генетики. Прибывший в Башкирию с визитом министр ознакомился с исследованиями в сфере онкологии и обработке биоматериалов. Об этом рассказало издание UfacityNews.ru.

Лаборатория начала работать два года назад при поддержке Евразийского научно-образовательного центра и Министерства науки и высшего образования России. В настоящее время специалисты изучают современную и древнюю ДНК популяций Северной Евразии, проводят молекулярно-генетические исследования онкологических заболеваний, в частности, изучается анализ генов предрасположенности популяции к ним.

Работа молодых ученых предоставит возможность разработать способы прогнозирования возникновения злокачественных опухолей, их ранней диагностики и течения заболеваний.

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