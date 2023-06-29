Мальчикам в Башкирии в реанимации удалили 465 пчелиных жал

Фото: vk.com/dbsterlitamak

Мальчикам в Ишимбайском районе Башкирии в реанимации удалили 465 пчелиных жал. Об этом рассказала пресс-служба детской больницы города Стерлитамак.

26 июня в селе Ахмерово двое братьев отправились одни на лесную поляну. Внезапно на них напал рой домашних пчел. Дети получили многожёнство укусов. Только восьмилетнему младшему брату удалось добежать до дома. Он рассказал родным о случившемся и том, что его старший брат остался в лесу и не может сам выбраться.

Отец и дядя ринулись на помощь, разогнали пчел и освободили ребенка. Мальчиков доставили в деревенский медпункт, где им оказали первая помощь, а затем на скорой отвезли реанимацию детской больницы Стерлитамака.

Спасением мальчишек занимался опытный врач Григорий Саарян. Из кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы детям удалили 465 жал. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением специалистов, их состояние улучшается, их здоровью ничего не угрожает, лечение продолжается.

– Старайтесь держаться подальше от пчел. Конечно, дети должны куда-то ходить, выходить на улицу, но поход в лес должен быть сопровожден взрослыми. Это случайный инцидент. Данное происшествие закончилось благополучно. У подобных случаев могут быть серьезные последствия, так как недавно к нам поступил ребенок с одним укусом в лицо, и его состояние было гораздо хуже из-за признаков анафилактического шока. В нашем случае у мальчиков не проявилось аллергической реакции на пчелиный яд, им повезло, – заявил Григорий Саарян.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.