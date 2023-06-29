Житель Башкирии лишился 50 тыс. рублей, желая воспользоваться интим-услугами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

32-летний житель Туймазинского района Башкирии лишился полсотни тысяч рублей, желая воспользоваться интим-услугами. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

В одном из мессенджеров мужчина наткнулся на объявление о вызове на дом женщины легкого поведения. Он позвонил по указанному номеру телефона, и «менеджер» на другом конце провода убедил его внести предоплату в размере 50 тысяч рублей. Житель Туймазинского района, не подозревая, что общается с аферистом, перевел деньги, и в итоге вечер в приятной компании ему провести не удалось.

Мужчина, осознав, что его обманули, обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

– Не переводите деньги незнакомым людям. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру, – предостерегает МВД.

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